Nocera Inferiore, beve per inghiottire la pillola: 43enne gravissimo, cosa c'era nel bicchiere

Beve soda caustica, pensando fosse acqua, per ingerire una pillola: grave in ospedale un avvocato di 43 anni di Nocera Inferiore. L'uomo si trovava a bordo dell'auto di un conoscente a cui aveva chiesto un passaggio quando a un certo punto, in preda a un forte mal di testa, ha deciso di prendere un antidolorifico. E, dopo aver notato una bottiglietta appoggiata sul sedile posteriore, l'ha presa e ha cominciato a bere per mandare giù la pillola. Peccato però che il liquido trasparente presente all'interno non fosse affatto acqua.

E' bastato solo un sorso e l'avvocato ha subito accusato dolori fortissimi all'addome. Per questo è stata necessaria, poi, la corsa al pronto soccorso. Se in un primo momento il 43enne è riuscito a descrivere i suoi sintomi, successivamente le sue condizioni sono peggiorate. Di qui il ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore con un quadro clinico critico. Forte la preoccupazione dei sanitari, nonostante l'intervento tempestivo, perché la soda caustica è un acido potente. E ingerirne anche poche gocce può provocare ustioni agli organi interni. Nel frattempo, come riporta il Corriere della Sera, anche se la dinamica dell'incidente appare molto chiara, i carabinieri hanno comunque avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.