Meteo, Mario Giuliacci: arriva la goccia fredda. La data dell'inizio del gelo

27 novembre 2024 a

L'inverno si avvia alla sua conclusione? Non sembra proprio. Stando a quanto ha analizzato il colonnello Mario Giuliacci, nel suo sito www.meteogiuliacci.it , dopo qualche giorno dominato dalla stabilità e temperature miti, nel prossimo settimana ci sarà il rischio che una goccia fredda finisca sul nostro paese portando freddo e precipitazioni. Ma quali regioni della nostra Penisola saranno quelle più interessate da questo fenomeno? Semplice: quelle del Centro-Sud.

Da sabato 30 novembre, l'Italia sarà interessata da forti piogge e neve oltre i 500/600 metri di altitudine specialmente sulle regioni adriatiche. Sulle regioni avremo poche precipitazioni ma le temperature subiranno un brusco calo. Mancando ancora del tempo, può essere che la traiettoria della goccia fredda possa cambiare e che le piogge possano coinvolgere una zona più ampia.

Ma che cos'è la goccia fredda? Questo fenomeno si presenta quando alle alte latitudini si verificano correnti gelidi e instabili, diverse rispetto a quelle che fluiscono alle latitudini più basse. Gli scambi di calore tra Nord e Sud Europa possono portare alla creazione di una goccia fredda, o meglio, un blocco d’aria fredda in quota che si separa da un ciclone. In questa zona, sospinta da correnti instabili, segue traiettorie non sempre prevedibili, soprattutto in quei periodi di passaggio tra una stagione e l’altra.