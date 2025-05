Meteo, Mario Giuliacci: che estate sarà, una enorme sorpresa

Con il mese di giugno alle porte, monta la curiosità su come inizierà l’estate dal punto di vista meteorologico. E una risposta ce la offre il colonnello Mario Giuliacci, che dal suo sito personale ci dà qualche risposta basata sulle analisi dei modelli climatici e dagli indici atmosferici, che in questo periodo offrono utili indicazioni per tracciare il probabile andamento della stagione.

Secondo i dati attuali, l’Anticiclone Nord-Africano – principale responsabile delle ondate di calore – sembra in ritardo sulla tabella di marcia. Complice una particolare configurazione atmosferica alle latitudini equatoriali, la sua spinta verso l’Europa appare più lenta rispetto alla media dell’ultimo decennio. Tradotto: potremmo godere di un inizio d’estate meno afoso del previsto.

Ma non è tutto. Un altro elemento da non trascurare è l’elevata umidità accumulata nei mesi primaverili, soprattutto al Nord, dove le precipitazioni sono state abbondanti. Questa “riserva d’acqua” nei suoli agirà come una sorta di freno naturale: gran parte dell’energia solare verrà utilizzata per l’evaporazione dell’umidità e non per riscaldare immediatamente l’aria.