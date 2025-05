Leone XIV, il sondaggio della Ghisleri: ecco chi lo boccia

Cosa si aspettano gli italiani da Papa Leone XIV? All'indomani della sua intronizzazione a San Pietro, su La Stampa esce un significativo sondaggio di Alessandra Ghisleri e Only Numbers sul Pontificato, letto tutto in chiave molto politica. E non senza sorprese.

Secondo il 51,9%, Papa Prevost sarà "in continuità con Francesco" mentre è interessante il dato sugli elettori della Lega, che "in controtendenza con tutti gli altri", si posizionano "in maggioranza (46,7%) sull'attesa di un mandato di rottura rispetto all'operato del suo predecessore".

Altro aspetto pesante, e non proprio secondario per il futuro della Chiesa: "tra i più giovani emerge una certa resistenza nell'indicare una preferenza tra un pontificato in continuità o in discontinuità con Papa Bergoglio - sottolinea Ghisleri -. Molti studi indicano che le nuove generazioni tendono ad avere un rapporto più personale, spirituale e meno dogmatico con la fede. Per loro ciò che conta principalmente è l'autenticità della persona più che la linea ideologica e risultano meno inclini a schierarsi con le categorie classiche interne alla gerarchia della Chiesa". Per questo, è la sentenza della sondaggista, "tendono a cercare autenticità, coerenza e apertura piuttosto che continuità o rottura rispetto a un modello precedente".