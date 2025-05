Meteo, Giuliacci: dove arrivano nubifragi e grandinate

Secondo le previsioni di meteogiuliacci.it , il Nord Italia, inclusa Milano, sta vivendo una breve fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Tuttavia, questa tregua non sarà duratura. Le analisi meteorologiche indicano che nuove perturbazioni piovose sono in arrivo, pronte a interessare diverse aree del Paese. A Milano, dopo un lunedì 19 maggio ancora caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, il tempo inizierà a cambiare già nella mattinata di martedì 20 maggio. Dalle ore pomeridiane e serali, nubi sempre più dense porteranno piogge, acquazzoni e temporali, segnando l’inizio di una fase instabile.

Questa situazione di maltempo si protrarrà per gran parte della settimana, con giornate particolarmente piovose attese tra martedì 20 e venerdì 23 maggio. Non si escludono fenomeni intensi, come nubifragi o grandinate, che potrebbero creare disagi. Le temperature, dopo un aumento durante il weekend, subiranno una leggera flessione, pur mantenendosi in linea con le medie stagionali, tipiche di una primavera avanzata. In sintesi, i milanesi dovranno presto rispolverare ombrelli e impermeabili per affrontare una settimana dominata da nuvole, piogge e temporali, con condizioni che potrebbero diventare a tratti particolarmente avverse