Tra i delinquenti spopola la calza cambia-volto: perché è pericolosissima

È l’ultima trovata dei rapinatori per non farsi riconoscere: indossare leggere maschere di maglia con impresso il volto di un personaggio famoso. E ce ne sono per tutti i gusti: da Barack Obama al rapper Snoop Dog, da Brad Pitt a Robert Downey jr. Addio, dunque, alla classica calza di nylon color carne magari rubata alla compagna o alla moglie. Succede a Napoli. Qui, infatti, alle forze dell’ordine sono arrivate già diverse segnalazioni di persone, in pratica delinquenti, con il volto mascherato grazie all’ultima novità sul mercato, e, quindi, irriconoscibili. Le maschere, leggeri cappucci facilmente indossabili, si trovano anche su internet ad un prezzo irrisorio, alla portata di tutti.

Quello della maschera di maglia è solo l’evoluzione di una tecnica già utilizzata dai delinquenti del passato, ossia quella di indossare maschere teatrali con le quali sorprendere le vittime in maniera, appunto, “teatrale”. Oggetti di certo più dispendiosi di quelli in maglia con cui i rapinatori - che nella città partenopea con questa modalità si concentrano soprattutto nelle banche - sfuggono facilmente alle telecamere di sorveglianza, finora perfette “alleate” per riconoscere i malviventi.