Roma, bimba morta a 9 anni per choc anafilattico: cos'aveva mangiato al ristorante

09 dicembre 2024 a

a

a

Un intero quartiere di Roma sotto choc, Torre Maura. Una famiglia devastata un lutto devastante: una bambina di 9 anni è morta a causa di choc anafilattico. La piccola era arrivata al Policlino Casilino in arresto cardiorespiratorio dalla sua abitazione in via del Fringuello, immediata periferia sud-est della Capitale nel Municipio Roma VI.

I primi sintomi sono comparsi circa mezz'ora dopo aver mangiato un piatto di gnocchi. Secondo quanto apprende LaPresse, la vittima era allergica al frumento. Tutto è accaduto domenica, dopo pranzo: intorno alle 14.40 ha lamentato un broncospasmo, le è stato somministrato il Ventolin che non è bastato. La crisi è stata talmente tanto violenta da farle perdere conoscenza. Per questo motivo le è stata iniettata l'adrenalina.

All'arrivo del 118 era già in arresto cardiorespiratorio e la situazione compromessa. I medici hanno fatto del tutto per salvarla ma il decesso è sopraggiunto poco dopo il trasferimento al policlinico universitario Agostino Gemelli. Sono in corso le indagini: la bambina aveva mangiato insieme alla famiglia a un ristorante, si tratta di capire ora se allergeni, componenti alimentari dei piatti ed eventuali problematiche fossero state reciprocamente comunicate.