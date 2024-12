Meteo Mario Giuliacci, pioggia e neve? Cambia tutto, occhio a queste previsioni su domani

10 dicembre 2024 a

Maltempo in quasi tutta Italia oggi, martedì 10 dicembre. Stando alle previsioni del colonnello Mario Giuliacci, come si legge sul sito meteogiuliacci.it, sono possibili anche nuove nevicate sulle zone montuose, dal momento che le temperature continueranno a essere quelle tipiche dell'inverno, dunque molto basse. Quella di oggi, dunque, sarà un'altra giornata nel complesso nuvolosa, con delle piogge che bagneranno in particolare alcune regioni, ovvero Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Qualche debole nevicata, invece, imbiancherà l'Appennino Emiliano e Romagnolo oltre i 600-800 metri e più giù i rilievi laziali e toscani al di sopra di 800 e 1000 metri.

Cosa succederà invece domani, mercoledì 11 dicembre? Secondo le mappe meteo più aggiornate, come spiegato dall'esperto, la situazione tenderà a migliorare: le piogge saranno poche, per lo più al Sud, mentre in gran parte del Nord e in alcune zone del Centro tornerà il sole. Di conseguenza, le temperature tenderanno a salire, anche se di poco. Questa fase di parziale tregua, però, non dovrebbe durare a lungo: è probabile che resista fino a giovedì 12 dicembre, per poi lasciare l posto, già nella giornata di venerdì 13, all'arrivo di una nuova perturbazione e al ritorno di pioggia e neve.