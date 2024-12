Milano, arrestato il camionista che ha investito e ucciso una mamma: cos'è accaduto al semaforo

11 dicembre 2024 a

Gravissimo incidente questa mattina all’incrocio tra viale Scarampo e viale Renato Serra a Milano. Un camion, girando a destra al semaforo, ha travolto una donna di 34 anni, che attraversava le strisce pedonali. Con lei c’erano i figli, due gemellini di un anno. Il passeggino era spinto in quel momento dalla nonna, rimasta illesa, come il marito e i nipotini. L’autista del camion è fuggito dopo l’incidente.

Dopo ore e ore di ricerche, il conducente del mezzo è stato rintracciato e arrestato. La dinamica di quanto accaduto è apparsa abbastanza chiara: la donna stava attraversando sulle strisce pedonali spingendo il passeggino doppio con due gemellini di un anno e la mamma a darle una mano. All'improvviso è spuntato il camion che ha travolto la donna. Il conducente alla guida si è poi allontanato, come se nulla fosse, alla guida del tir.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il camion che proveniva dall'esterno città aveva il semaforo verde all'incrocio con viale Serra. In quel tratto, però, chi svolta verso destra (in direzione piazza Stuparich) deve comunque dare la precedenza ai pedoni che attraversano la strada, anche loro con il semaforo verde. Sulla vicenda è intervenuto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini: "Non si può morire così. Una preghiera per questa mamma e un pensiero ai due figli e alla nonna, per fortuna illesi. E ora pena dura e senza sconti all’autista fuggito senza prestare soccorso (e appena arrestato). Questo sabato entreranno in vigore le nuove regole del Codice della Strada che aiuteranno a contrastare l’inaccettabile strage sulle strade italiane".