Licola, i leoni si ribellano al circo: colpi di pedana e frustate, si scatena l'inferno ed esplode la polemica

Arrivano da Licola, nel Napoletano, immagini che stanno facendo discutere e che hanno innescato un'aspra polemica. Un video diffuso sui social mostra presunti episodi di maltrattamento ai danni di alcuni leoni durante uno spettacolo circense organizzato per le festività natalizie.

La denuncia parte dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, insieme all’attivista per i diritti degli animali, Enrico Rizzi. “Alcuni leoni si sono ribellati e sono stati presi a colpi di pedane in testa, per poi essere colpiti ancora con la frusta”, afferma Rizzi, descrivendo quanto accaduto sotto il tendone del circo.

Borrelli aggiunge: “Animali ridicolizzati, frustati e sfruttati, e cittadini messi in pericolo. Questa vergogna deve finire, avrebbe dovuto essere così già da tempo.” Il deputato racconta inoltre un momento di forte tensione durante lo spettacolo: “Uno degli animali, con un balzo, ha fatto pericolosamente oscillare la porta della gabbia di metallo, generando il panico tra il pubblico. Una parte degli spettatori seduti nelle prime file ha abbandonato le postazioni spaventata, fuggendo via.”

Il circo ha replicato alle accuse, negando qualsiasi forma di maltrattamento. Secondo i responsabili, il caos sarebbe stato causato da una lite improvvisa tra due leoni, attratti dalla presenza di una femmina.

Nel frattempo, la vicenda ha scatenato una forte reazione pubblica. Per venerdì 27 dicembre, alle ore 20:30, è prevista una manifestazione di protesta all’esterno dell’area del circo a Licola. La questione riaccende il dibattito sull’utilizzo degli animali negli spettacoli circensi, con sempre più voci che chiedono una revisione delle norme e una maggiore tutela per il benessere degli animali.