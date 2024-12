Trentino, Natale da incubo sulle piste da sci: record di incidenti, due casi particolarmente complessi

26 dicembre 2024 a

Una giornata di Natale segnata da una serie di incidenti sulle piste da sci del Trentino, con venti interventi effettuati in appena cinque ore, tra le 10 e le 15, da parte delle forze di soccorso.

Le località sciistiche delle Dolomiti, complice il bel tempo e le temperature miti, hanno accolto un gran numero di turisti, ma il grande afflusso ha portato anche a numerosi incidenti. Tra i feriti, che vanno dai 13 ai 70 anni, cinque persone sono state trasportate in ospedale in condizioni serie a causa di cadute violente sugli sci. Due di queste, entrambe donne, versano in condizioni molto gravi.

A Canazei si sono registrati due interventi particolarmente complessi: l’elicottero è stato necessario per soccorrere due sciatori rimasti coinvolti in una caduta rovinosa. Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale Santa Chiara di Trento. Situazioni delicate anche sulla Paganella, dove due donne, una 27enne e una 53enne, sono rimaste ferite. Entrambe sono state ricoverate al Santa Chiara, con la più anziana in condizioni giudicate molto gravi dai sanitari.

Un altro grave incidente ha coinvolto una donna di 55 anni sulle piste di Lusia-Bellamonte, dove si è ferito anche un 24enne. La donna versa in condizioni critiche, mentre il giovane ha riportato lesioni meno serie. A Madonna di Campiglio, una 50enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Tione dopo una caduta.

Tra i feriti lievi, si segnalano due ragazzini di 13 anni, mentre un 70enne, soccorso nel comprensorio Belvedere-Rodella-Pordoi, non desta particolari preoccupazioni.