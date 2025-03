Esiste l’elisir di lunga vita? Forse no, ma di sicuro esistono luoghi baciati dalla salute e uno di questi è Drena , comune italiano di 605 abitanti della provincia autonoma di Trento in Trentino-Alto Adige. Qui, come riporta il Corriere del Trentino, nell’anno solare 2024, non è morto nessuno! Anzi sì… l’anagrafe ha dovuto registrare un solo decesso: la povera signora Lorena, stroncata da un malore all’età di 58 anni, pur continuando ad avere la residenza, aveva lasciato il paese per andare a vivere a Molina di Ledro, 27 chilometri più a sud, municipio più grande, di 1541 abitanti. Così, la sua morte è stata registrata a Drena. Il sindaco, Giovanna Chiarani, pensa positivo: “Guardiamo anche alle notizie felici, nel 2024 sono nati 4 bambini, 3 maschi e 1 femmina”. Il saldo demografico, quindi, è in netto positivo, dopo un 2022 con 3 nati e 4 morti e un 2023 con 6 nati e 9 morti.

Fu uno choc andare alle medie, e scoprire di trovare 27 ragazzi in una classe sola!”. E anche a Drena è tempo di campagna elettorale, con ben 3 candidati in vista delle elezioni comunali del prossimo 4 maggio, con possibilità di ballottaggio il 18: Sergio Bortolotti, assessore uscente e braccio destro dell’attuale sindaco Chiarani, nella lista Insieme per Drena, area centrosinistra; Simone Bombardelli, assicuratore all’Itas di Trento, della lista Futuro e Identità per Drena e con l’appoggio del mondo imprenditoriale; Lorena Bombardelli, responsabile dell’ufficio tecnico di Fai della Paganella e nota sui social come Maracanta, esponente di quel mondo un po’ anarchico e anti-sistema. Chiunque vinca, dovrà sistemare la questione amministrativa del paese, dopo il fallimento di una fusione con il vicino comune di Dro. Intanto, il primato di vitalità si è interrotto già ai primi di marzo, quando si è registrato il primo funerale. Per fortuna, però, in città c’è già un nuovo arrivo e sulle finestre della sala del Consiglio comunale c’è il nome: “Riccardo”. “Il figlio dell’Andrea e della Maria”, spiegano i cittadini. Sul portone del municipio è appeso il classico, grosso, fiocco blu.