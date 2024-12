Capodanno a Milano, tornano le zone rosse

28 dicembre 2024 a

Misure di sicurezza incrementate a Milano, in particolare nella notte di San Silvestro. Considerato che numerose persone, soprattutto giovani, si raduneranno spontaneamente per i festeggiamenti nelle zone centrali della città, come Darsena, Navigli e Duomo, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto, Claudio Sgaraglia, ha deciso di innalzare i livelli di sicurezza.

In particolare le cosiddette «zone rosse», in cui si applicherà il divieto di stazionamento ai soggetti pericolosi, vanno dal 30 dicembre fino al 31 marzo, e saranno le aree intorno alle stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Porta Garibaldi e Rogoredo, le zone adiacenti a Piazza Duomo, e quelle della Darsena e dei Navigli a forte vocazione turistica e di movida.

Nel corso del Comitato è stata inoltre stabilita l’istituzione- per la notte di Capodanno- di un presidio di pronto intervento, anche sanitario, presso Piazzetta Reale e prevista la emanazione di un’ordinanza sindacale che limiti, all’interno della cerchia filoviaria, la vendita e la somministrazione di bevande in bottiglia.