Moncalieri, quattro colpi di pistola al suo vicino di casa: a sparare un'ex campionessa di sci

03 gennaio 2025 a

a

a

Tentato omicidio a Moncalieri, alle porte di Torino. Vera Schenone, olimpionica dei giochi invernali di Cortina 1956 - oggi 84enne -, ha sparato al suo vicino di casa. Il fatto si è consumato oggi, venerdì 3 gennaio, intorno alle 14:30. La donna abita al civico 7 di strada Cantamerla, sulla collina della cittadina piemontese.

L'84enne ha sparato tre o quattro colpi all'addome e al braccio di un 52enne. L'uomo è stato trasportato all'ospedale delle Molinette - a Torino - in codice rosso. Ma, stando alle prime indiscrezioni, non sarebbe in pericolo di vita. Secondo i carabinieri ci sarebbero generici problemi di vicinato alla base del tentato omicidio.

"Perché l'ho ammazzato con una coltellata al petto": il killer di Roberto Comelli vuota il sacco

Come riporta il Corriere, i carabinieri sarebbero intervenuti in strada Cantamerla. E, alla base del tentato omicidio, ci sarebbero problemi di vicinato. I due, infatti, avrebbero litigato animatamente. E la donna avrebbe sparato i colpi al termine del diverbio. L'arma dell'olimpionica era regolarmente registrata. In casa con Schenone c’erano il marito e il figlio. La vittima abita invece con la compagna, accompagnata in caserma e sentita come testimone.