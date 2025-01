Milano, 30 auto spaccate con un monopattino senza alcun motivo: il caso deflagra

04 gennaio 2025 a

Sono trenta in tutto le auto danneggiate nella serata di ieri a San Giuliano Milanese, hinterland del capoluogo meneghino. Una ventina di automobili sono state danneggiate nella serata di ieri da 5 giovani di cui sono in corso le ricerche, tra via Turati e via Vigorelli, in centro città. I 5 giovani erano parzialmente travisati, sono in corso di acquisizione le immagini delle telecamere di sorveglianza per la loro identificazione. Nel raid vandalico, al momento compiuto senza alcuna motivazione, sono stati distrutti lunotti e parabrezza. Qualche ora più tardi, un giovane di 27 anni di nazionalità marocchina ha danneggiato specchietti e tergicristalli di una decina di automobili parcheggiate in via Sanremo. Sul posto sono giunti i carabinieri di San Giuliano Milanese che hanno arrestato il 27enne ubriaco. Al momento i due eventi non risultano collegati.

"Altri immigrati si sono resi protagonisti di una scena indegna di distruzione, stavolta a San Giuliano Milanese. Secondo quanto hanno denunciato e documentato i cittadini, circa trenta auto sono state danneggiate da una banda di marocchini, che le hanno colpite più volte con un monopattino", fa sapere il vicepresidente del Senato e senatore della Lega Gian Marco Centinaio, che pubblica sui suoi canali social il video dell’episodio. "È questa l’integrazione che vuole la sinistra? A queste persone violente dovremmo dare diritti e perfino la cittadinanza italiana? Io spero che siano tutti identificati e puniti al più presto, anche rispedendoli nel loro Paese. Chi insulta l’Italia e gli italiani, com’è successo in Piazza Duomo, e chi semina paura e distruzione nelle nostre città non merita indulgenza, né di stare ancora sul nostro territorio", conclude Centinaio.