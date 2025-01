Capodanno a Milano, rimpatriati con un volo speciale gli immigrati fermati in piazza Duomo

07 gennaio 2025 a

Con un volo speciale odierno disposto dal Viminale per il rimpatrio di immigrati irregolari, sono stati allontanati anche i due stranieri che erano stati fermati la notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano e successivamente trattenuti nel Cpr di via Corelli. A farlo sapere è il Ministero degli Interni.

E il provvedimento arriva anche dopo l'apertura di un'inchiesta da parte della procura su quanto accaduto la notte di San Silvestro sul sagrato del Duomo. Come vi abbiamo raccontato qui su Libero in questi giorni, tutto comincia con i video apparsi in rete in cui alcuni stranieri insultano il nostro Paese e le forze dell'ordine. Poi sono arrivate anche le testimonianze di alcune ragazze che facevano parte di un gruppo di turisti belgi che hanno affermato di avre subito delle molestie proprio tra la folla presente in Duomo.

Nella mattinata di martedì 7 gennaio, come annunciato nei giorni scorsi, il procuratore Marcello Viola ha iscritto d'iniziativa (il reato è procedibile d'ufficio) un fascicolo per violenza sessuale di gruppo, al momento a carico di ignoti, sulle presunte aggressioni e molestie sessuali subite da una studentessa di Liegi. Il procedimento è stato delegato al dipartimento Tutela fasce deboli diretto dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e affidato al pm Alessia Menegazzo, gli stessi magistrati che hanno indagato sui casi (in serie) delle violenze del Capodanno 2022.