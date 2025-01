Rosa Vespa rapisce Sofia poi crolla davanti ai poliziotti: un video sconvolgente

25 gennaio 2025 a

Inizia a chiarirsi il giallo di Cosenza, con la piccola neonata Sofia rapita da Rosa Vespa e dal marito Aqua Moses in clinica, prima di essere riconsegnata nel giro di poche ore dalle forze dell'ordine ai veri genitori. L'uomo, di origine senegalese, è stato scarcerato e si è detto estraneo ai fatti, sostenendo di essere stato ingannato per 9 mesi dalla Vespa che avrebbe finto una gravidanza e architettato il folle piano.

"Ero sotto choc, molto provata da un'interruzione di gravidanza", ha spiegato la donna ai poliziotti che l'hanno raggiunta nella sua casa nel pomeriggio del 21 gennaio, per recuperare la piccola, già presentata ai parenti. Una bugia destinata a finire, come il fatto di aver messo una tutina azzurra alla piccola, visto che per mesi aveva detto anche a Moses di aspettare un bimbo, a cui avrebbero dovuto dare il nome di Anselm.

Rosa, la donna che ha rapito la piccola Sofia, nella sua casa addobbata a festa in maniera inquietante per mesi e mesi ha progettato un piano diabolico



Le immagini inedite a #Quartogrado pic.twitter.com/0JRV4GFjnG — Quarto Grado (@QuartoGrado) January 24, 2025

Nel video trasmesso in esclusiva dal programma di Rete 4 Quarto grado, la donna davanti ai poliziotti regge per poco la sua versione poi crolla: "Non c'è mai stata nessuna gravidanza". Agli inquirenti, poche ore dopo, ammette di avere agito per disperazione per non aver mai potuto avere un figlio. Ha spiegato poi di essere andata in clinica senza un piano preciso, guidata dall'impulso. "Non ho detto nulla a nessuno, nemmeno a mio marito"

"Rosa Vespa non é una criminale. Ha detto che non voleva fare del male a nessuno e che la piccola Sofia non è mai stata in pericolo, assumendosi la responsabilità esclusiva di quanto è accaduto", ha spiegato il suo avvocato Teresa Gallucci, dicendo di non essere in grado di stabilire "se la signora ha portato avanti una gravidanza isterica perché non sono un medico. Rosa è sconvolta, ma ha ammesso le sue responsabilità. Non ha precedenti e il suo intento, di certo, non era quello mettere in pericolo la piccola".