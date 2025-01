Ormai per il politicamente corretto il maschio è il cattivo a prescindere

27 gennaio 2025 a

a

a

Ce la mettono tutta, La Stampa e Repubblica, a voler far sentire gli uomini, i maschi, in colpa di essere nati maschi. Ieri l’inserto “Tuttolibri” della Stampa apriva con un titolone a tutta pagina: “La violenza dei padri”. Il titolo successivo era: “La paura della cinghia”. Voltavi ancora pagina e una pubblicità enorme urlava l’ultimo titolo di Francesco Piccolo: “Son qui: m’ammazzi”. Sottotitolo: “I personaggi maschili nella letteratura italiana”. Sotto-sotto titolo: “Maschi, tutti sempre uguali a se stessi, al centro di romanzi che hanno costruito il canone della letteratura italiana”.