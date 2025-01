Pisa, non si ferma all'alt dei carabinieri: 25enne straniero nei guai, cosa aveva in auto

27 gennaio 2025 a

Non si ferma all'alt dei carabinieri e tenta una precipitosa fuga, ma viene inseguito e alla fine bloccato: è successo la scorsa notte in via Conte Fazio a Pisa, dove un 25enne di origine straniera è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 700 grammi di hashish e di materiale atto ad offendere. La fuga, quindi, era volta proprio a evitare l'ispezione. L'operazione, come si legge in una nota dell'Arma, "è scattata durante un controllo stradale: il giovane alla guida di un'auto ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento e a bordo del veicolo i militari hanno trovato e sequestrato 7 panetti di hashish del peso complessivo di 700 grammi, 2 spray urticanti, un bastone telescopico e 40 euro". Il blocco del fuggitivo è avvenuto, grazie al supporto della stazione Carabinieri di Pisa, in via Bixio.

La sostanza stupefacente, le armi e il denaro sono stati sequestrati insieme al veicolo, affidato al soccorso stradale, mentre il giovane dopo l'arresto è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, il sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini. L'operazione delle forze dell'ordine ha rappresentato un importante colpo al traffico di stupefacenti in città.