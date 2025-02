Roccaraso, il deputato Borrelli e la lite con il tiktoker: "Ci avete fatto vergognare"

03 febbraio 2025 a

a

a

"Ci avete fatto vergognare, Napoli non siete voi": il deputato di Avs Francesco Borrelli lo ha detto al tiktoker Antony Sansone durante una discussione accesa a Roccaraso. Il tutto in diretta su Facebook. Sullo sfondo quella che è ormai stata ribattezzata "l'invasione dei napoletani" di due weekend fa nella località sciistica abruzzese. Due settimane fa, la città è stata presa d’assalto da centinaia di pullman dalla Campania e in particolare da Napoli dopo i video di promozione da parte di alcuni influencer e tiktoker sui social.

“Non rispondiamo – ha controbattuto Sansone, che vanta 80mila follower su TikTok – perché sennò facciamo il suo gioco”. Anche se poi ha perso la pazienza e al deputato ha detto: "Amore, io domenica non c’ero: mi devi delle scuse perché mi hai chiamato ‘incivile'”. “Ma bloccare le strade cos’è? E, poi, perché continui a chiamarmi ‘amore’??”, ha replicato Borrelli. Lo scontro verbale è stato postato poi sulla pagina Facebook del deputato, ottenendo migliaia di "Mi piace" e centinaia di commenti e condivisioni.

Roccaraso, la ritirata dei napoletani: il racconto di questa domenica senza neve

Borrelli aveva presentato un esposto in procura dopo il caos della scorsa domenica, annunciando di essere presente a Roccaraso per denunciare eventuali ulteriori disordini. Da lì la lite con il tiktoker che, poco prima, aveva invitato il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, a chiedere scusa: "Noi influencer siamo realtà. Io sono pulito e mi sono realizzato e non possono etichettare tutta Napoli così”.