Garlasco, le foto inedite: cosa spunta nella sala dell'autopsia

In occasione dell'ultima puntata della stagione di Quarto Grado, andata in onda ieri - venerdì 25 luglio -, sono state mostrate in esclusiva le foto della sala autoptica dell'ospedale di Vigevano in cui il 16 agosto il dottor Marco Ballardini ha effettuato l'autopsia del corpo di Chiara Poggi. Dalla prima immagine emergono elementi di disordine che potrebbero aver favorito una contaminazione, in particolare della garza utilizzata per tamponare la bocca di Chiara, sulla quale è stato rilevato l’aplotipo Y attribuito a "Ignoto 3".

In un secondo scatto si notano alcune garze bianche poggiate sul tavolo: la loro collocazione risulta dubbia, poiché se fossero sterili non dovrebbero essere a contatto con il ripiano, mentre se fossero contaminate dovrebbero trovarsi nel contenitore giallo apposito e visibile sullo sfondo. Questi elementi sono ora al centro della nuova inchiesta per stabilire se l’aplotipo Y, quindi quella porzione di DNA maschile isolata dal tampone orale di Chiara Poggi e attribuito a ignoto 3, appartenga all’assassino o sia frutto di contaminazione.