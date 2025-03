Rita De Crescenzo, da Roccaraso a Conte: "Tutti in piazza" con il M5s

Qualche settimana fa la De Crescenzo aveva chiesto ai suo i 1,3 milioni di follower di "prendere d'assalto" e invadere Roccaraso, piccola e rinomata località sciistica dell'Abruzzo, per un weekend in montagna. L'adesione era stata massiccia e la cittadina abruzzese si era riempita di pullman , diventando invivibile e costringendo il sindaco a predisporre misure d'emergenza per le settimane successive, arrivando addirittura a chiedere l'intervento dell' esercito . Difficile che la scena si ripeta anche con i 5 Stelle, ma mai dire mai.

Una nuova, un po' imbarazzante testimonial per Giuseppe Conte . Sarà Rita De Crescenzo , la tiktoker campana diventata famosa (a suo modo) per aver mobilitato migliaia di napoletani a Roccaraso , con conseguenti clamorose, polemiche, a trascinare la folla a Roma , per l'evento marchiato Movimento 5 Stelle : "Il 5 aprile ci sarò anche io a fare una grande manifestazione. Io annanz' a tutt' co' 'o striscione e tutti arret' a me".

La piazza è quella per la pace e contro il riarmo lanciata dall'ex premier. La locandina ufficiale dell'evento "Basta soldi per le armi. Fermiamoli" è pubblicata dalla stessa De Crescenzo che, al posto del simbolo M5s mette quello del Centro provinciale sportivo Libertas, aggiungendo lo slogan "Soldi per lo sport, non per le guerre".

La locandina ricorda il luogo e l'orario dell'evento, alle 13 in piazza Vittorio Emanuele, per poi raggiungere il palco in via dei Fori imperiali. "Ci sarò all'una del pomeriggio" per dire "stop alle armi", annuncia in una storia social l'influencer, "ci saranno tutti gli sportivi il più famosi d'Italia e ci sarà pure il sindaco".

A quanto ha verificato LaPresse, al momento non è prevista la partecipazione né del primo cittadino di Napoli né di quello di Roma. Infine, vengono fornite le informazioni di servizio per gli eventuali partecipanti: "Chi vuole partire da Napoli ci stanno il treno e pure i pullman, tutto gratis, non si paga. L'importante è che venite tutti quanti a fare questa bellissima manifestazione 'stop alle armi'. Lascio qua questa bellissima locandina".