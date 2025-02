Ciampino, Salvini: "Immigrato senza fissa dimora. Dopo i fatti delle ferrovie, chiarezza al più presto"

05 febbraio 2025 a

a

a

"Dopo i fatti che hanno colpito le ferrovie nelle scorse settimane, questa mattina all’aeroporto di Ciampino un altro gravissimo episodio di danneggiamento: un incendio alla torre di controllo appiccato da un immigrato senza fissa dimora arrivato pochi giorni fa nel nostro Paese, con pesanti disagi per tutto il sistema italiano dei trasporti e migliaia di lavoratori e passeggeri danneggiati. Il responsabile è stato fermato, ora serve che venga fatta chiarezza al più presto". Sono le parole, preoccupate, di Matteo Salvini, leader della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, a pochi minuti dalla diffusione di una notizia inquietante.

Sarebbe un cittadino georgiano sbarcato da pochi giorni in Italia, infatti, l'autore del gesto doloso che ha scatenato panico e caos a Ciampino. L'uomo avrebbe appiccato l'incendio negli uffici sotto la torre di controllo Enav dello scalo aeroportuale romano. Non era conosciuto alle forze dell'ordine e come spiegato anche da Salvini è stato bloccato.

A quanto si è appreso, le fiamme sono state prontamente domate dall'intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco in supporto a quelle aeroportuali già presenti sul posto, intervenute per spegnere le fiamme divampate in un ufficio situato al primo piano della torre di controllo, di competenza Enav che gestisce il traffico aereo italiano.