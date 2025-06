Meteo Giuliacci, il peggio deve venire: dove si sfondano i 40 gradi

Non solo l'Italia, ma tutta Europa cade nella morsa del caldo record di questo fine giugno. Un inizio di estate infuocato con picchi di calore che superano i 40 gradi. In queste ore, le autorità di Spagna, Portogallo, Grecia, Francia e Italia hanno emesso allerte meteo per il caldo estremo, il rischio incendi e la salute pubblica. Secondo il sito del meteorologo Mario Giuliacci, comunque, il peggio forse deve ancora venire.

"L’anticiclone africano sta già dominando da giorni la scena e, per la prossima settimana intensificherà la sua potenza portando le temperature ancora più in alto - si legge sul sito meteogiuliacci.it - . Attenzione però ai temporali, perché nonostante il sole e il caldo, avremo eventi violenti accompagnati anche da grandine". Da lunedì 30 giugno, infatti, "una massa d’aria molto calda proveniente dalle zone interne del Marocco e Algeria verrà diretta dall’anticiclone africano sull’Europa meridionale portando a un aumento repentino delle temperature". Maggiormente a rischio le pianure settentrionali, le regioni tirreniche e le due Isole Maggiori. Le massime si aggireranno sui 36-38°C nelle ore centrali. Non si escludono valori vicini ai 40°C nelle zone del ferrarese, modenese e nelle zone interne del Centro Italia.

In Italia già oggi è bollino rosso per 21 città con temperature fino a 40 gradi nel Lazio, in Sardegna, Toscana e Umbria. Con picchi di 39 gradi previsti a Napoli e Palermo, la Sicilia ha ordinato il divieto di lavorare all'aperto nelle ore più calde della giornata, così come la regione Liguria. I sindacati locali stanno facendo campagna per estendere la misura ad altre regioni. A Venezia, che ha ospitato i sontuosi festeggiamenti di tre giorni per le nozze del fondatore di Amazon Jeff Bezos e di sua moglie Lauren Sanchez, ospiti, visitatori e manifestanti stanno risentendo del caldo.

Ma è tutto il vecchio continente, che registra il riscaldamento più rapido su scala globale, a continuare a subire gli effetti più pesanti dell'emergenza climatica. L'ufficio meteorologico statale spagnolo, Aemet, ha emesso un'allerta speciale per il caldo, annunciando che le temperature potrebbero raggiungere i 42 gradi in alcune zone meridionali nei prossimi giorni. "Si prevedono temperature molto elevate e persistenti, sia di giorno che di notte, che potrebbero rappresentare un rischio per le persone esposte e/o vulnerabili", ha dichiarato Aemet.

Due terzi del Portogallo sono in stato di massima allerta oggi per il caldo estremo e gli incendi boschivi, con temperature previste fino a 42 gradi a Lisbona. Con temperature che a Marsiglia si avvicinano ai 40 gradi, le autorità della seconda città più grande della Francia hanno ordinato la gratuità delle piscine pubbliche per aiutare i residenti a combattere il caldo mediterraneo. Oltralpe l'ondata di calore si sta intensificando ulteriormente, con 73 dipartimenti dichiarati in allerta arancione, facendo precipitare quasi tutto il Paese in un caldo soffocante, almeno fino a metà della prossima settimana. Uniche eccezione le Alte Alpi, la Corsica meridionale e di una fascia che si estende dal Finistere alla Mosella, secondo Meteo France. Oggi sono previste "temperature massime spesso comprese tra 35 e 38 gradi nel sud del Paese", con punte di 40 nel Mediterraneo meridionale. A Parigi sono previsti 32 gradi, e solo la Manica registrerà temperature inferiori a 30 gradi, secondo i meteorologi.

Mentre le temperature in Grecia si avvicinavano ai 40 gradi, giovedì è scoppiato un grande incendio a sud di Atene, costringendo le autorità a emettere ordini di evacuazione e a chiudere alcuni tratti della strada costiera che collega la capitale greca a Capo Sunio, dove si trova l'antico Tempio di Poseidone, importante attrazione turistica.