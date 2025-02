Lorenzo Rovagnati, "non posso dispiacermi": vergogna animalista, lo insultano dopo la morte

06 febbraio 2025 a

La tragedia della scomparsa di Lorenzo Rovagnati non ferma gli sciacalli, che lo insultano perfino dopo la morte. L'amministratore delegato dell’omonima azienda di salumi, 42 anni, ha perso la vita in un incidente in elicottero ieri, mercoledì 5 febbraio 2025, nel Parmense. Se in molti hanno espresso cordoglio per la perdita di un imprenditore che ha contribuito in modo significativo all’economia italiana, altri - principalmente animalisti - hanno colto l’occasione per scrivere commenti offensivi sui social. Il motivo? L'attività dell’azienda nella produzione di salumi.

Stando a quanto riportato da ParmaToday e La Voce del Trentino, Maurizio Lombardi Leonardi, che sul suo profilo Facebook si definisce "Politico Animalista Responsabile Dipartimento Nazionale Tutela e Benessere degli Animali" ha rilanciato sui social la notizia della morte di Rovagnati allegando il link di un vecchio articolo particolarmente critico nei confronti dell'azienda di salumi. A seguire, il commento #govegan. Forti le reazioni suscitate tra i suoi follower.

"Non so se posso dispiacermi per la morte di un carnefice di animali. La sua era una vita dedicata a fare soffrire. No, sono logica, non posso dispiacermi", ha scritto per esempio qualcuno. Qualcun altro invece: "Non è gioire, nessuno gioisce. Diciamo che non a tutti dispiace, è diverso". E ancora: "State parlando di un uomo che viveva, e anche molto bene, sulla morte dei maiali".