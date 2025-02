Porzus, la verità sulla strage dimenticata voluta da Tito e dai comunisti

08 febbraio 2025 a

Quante ricorrenze legate agli ottant’anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Non solo i campi di concentramento mostrati al mondo nel ’45, ma anche gli orrori da parte dei vincitori, e a lungo ignorati con gelido distacco. Non solo gli infernali delitti delle foibe con le cordate umane precipitate negli abissi, ma le tante innocenti vittime di ritorsioni e vendette personali, che nulla avevano a che fare con gli eccidi fascisti, come ci raccontò Giampaolo Pansa, finito nel tritacarne dei sinistri per aver sdoganato la verità, nel 2003, con Il sangue dei vinti.