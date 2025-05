Giro d'Italia, dai pro Tito ai pro Gaza: si scatenano i fenomeni

Una volta al Giro d’Italia l’asfalto si violava con la vernice per incitare gli assi del ciclismo. Bastavano i nomi dei grandi campioni con un “forza” e con un “dài”, esortazione morale per premere sui pedali e sudare di più e vincere. Oggi, in un’epoca in cui come diceva Ennio Flaiano anche il cretino è specializzato, qualcuno con master e bacio accademico dell’idiozia ha pensato bene (si fa per dire) di liberare la fantasia a colpi di bomboletta spray inneggiando a Josip Broz detto Tito e a Gaza libera. Un affettuoso richiamo a Nova Gorica al galantuomo della stella rossa in fronte e delle foibe nella coscienza, come si trattasse di un bonario paparino al quale rendere omaggio per perpetuarne la memoria.

Per rassicurare il nostalgico writer, la memoria di Tito è ben custodita nelle pagine di storia, e quello è un giudizio che non si può né edulcorare né osannare avvolgendosi nella bandiera della Jugoslavia d’antan. Ora immaginiamo per assurdo – ma a qualche idiota nostrano potrebbe anche venire in mente – che a Predappio sull’asfalto della corsa rosa spuntasse fuori un “Benito vinci per noi”, e che pandemonio ne verrebbe fuori. Niente a che vedere con “zio Joe sei tutti noi” per il rimpianto nei confronti di baffone Stalin, che come tutti i dittatori accarezzava in pubblico i bambini per dare di sé un’immagine rassicurante e familiare. Il “Naš Tito” sarà pure cosa loro, ma non è certo cosa nostra, perché quel nome cela crimini di guerra che fanno raccapricciare gli scampati e i familiari delle vittime, tutti italiani, che neppure l’ipocrisia politica dell’Italia del secondo dopoguerra è riuscita ad addomesticare.