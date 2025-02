La truffa del finto Crosetto non va presa sul ridere

09 febbraio 2025 a

a

a

Da Alighiero Noschese buonanima a Fabio Fazio prima maniera e Maurizio Crozza ultimo grido, gli imitatori sono diventati un retaggio archeologico spazzato via dall’arrembante intelligenza artificiale, che fa di tutto e di più, sostituendosi al vero molto oltre il verosimile. Ma non fa ridere affatto, proprio per gli inquietanti risvolti che comporta il superamento disinvolto e perfetto della realtà. Non siamo più ai due comici russi che si spacciano per africani e telefonano a Roma a Giorgia Meloni (che peraltro dopo un pourparler di politica internazionale capisce che sono impostori), ma di uno scientifico spezzatino informatico che si ricompone con parole e intonazioni genuine tanto da restituire una fraseologia fluida con timbro vocale indistinguibile dall’originale. (...)