Silvia Sardone, il marito spiana il maranza dopo le minacce di morte: "Non è colpa sua se sei un cog***"

"Nella patria di Caravaggio fai il tiktoker e ti credi personaggio": Davide Caparini, marito dell'eurodeputata leghista Silvia Sardone, risponde con una canzone alle minacce arrivate alla moglie da parte di una baby gang di maranza. Raccapricciante il messaggio che hanno voluto far arrivare all'esponente del Carroccio attraverso un video trap che sta girando in rete in questi giorni. Si tratta di un filmato in cui la Sardone viene mandata a quel Paese. A questo si aggiungono minacce di morte, insulti alla Lega e gesti di "sgozzamento".

Ora arriva la risposta, in stile dissing, di Caparini, che ha girato un vero e proprio video musicale, l'ha pubblicato sui social e a corredo ha scritto: "Nella settimana di Sanremo non avrei mai pensato di farlo, pubblico il mio dissing. Chi ha detto che sia solo una prerogativa dei trapper?.

Questi alcuni versi del testo: "King of street con zero cultura. Sei solo uno sfigato da paura. Qui abbiamo la bellezza eterna, ma tu vivi in una caverna. Dici di rispettare la tua donna, ma non può indossare la minigonna. Per scrivere una canzone devi insultare la mia nazione". Ed ecco il ritornello: "Non è colpa della Sardone se sei un cogl****".