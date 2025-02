Meteo-Giuliacci, "intensa perturbazione atlantica": occhio a questa data, tornano pioggia e neve

18 febbraio 2025 a

Ribaltone in arrivo. Se la settimana è iniziata solo con freddo e pioggia, i prossimi giorni vedranno addirittura l'arrivo della neve. Le perturbazioni - spiega il team di meteorologi di Mario Giuliacci -, respinte dall’alta pressione in espansione sul Mediterraneo Occidentale, sono infatti costrette a girare al largo dalla nostra Penisola. "Una situazione - si legge - che si consoliderà nei prossimi giorni, regalandoci così una settimana praticamente priva di piogge o nevicate, anche se non mancherà un po' di freddo, specie fino a giovedì".

Eppure già agli inizi della prossima settimana, l'alta pressione abbandonerà il Mediterraneo. Risultato? L'arrivo di un’intensa perturbazione atlantica. Quest'ultima attraverserà da nord a sud tutta la nostra Penisola, portando diffuso maltempo. Il peggioramento del tempo arriverà, stando alle previsioni, martedì 25 febbraio.

Meteo, Mario Giuliacci: "Neve abbondante", ecco il giorno della "grande imbiancata"

Per la giornata sono infatti previste piogge che inizialmente bagneranno soprattutto il Nord e le regioni centrali tirreniche, per poi raggiungere, tra mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio, anche il resto del Centro e le regioni meridionali. Non mancherà neppure la neve. Le proiezioni attuali dimostrano che si assisterà ad abbondanti nevicate sull’Arco Alpino, ma solo a quote piuttosto alte. Buone notizie invece per quanto riguarda le temperature che si posizionano al di sopra della norma.