Papa Francesco, "non è un bel segnale". Cosa filtra dal Gemelli, il vero rischio

19 febbraio 2025

Quanto sono davvero critiche le condizioni di Papa Francesco? Come sta il Pontefice? Fedeli e laici non possono non porsi queste domande nei giorni del grande mistero. Dal Policlinico Gemelli di Roma, dove il Santo Padre è ricoverato per una polmonite bilaterale, com'è ovvio in questi casi fanno filtrare solo notizie parziali.

Dettagli da cui evincere il "segno" generale della situazione. E così si sottolinea come al di là della situazione sanitaria, Bergoglio è "di buon umore", chiede di "pregare per lui" (come fa ogni domenica dall'Angelus). Stamattina "si è svegliato e ha fatto colazione", evidentemente non scontato visto che la Sala stampa vaticana è rimasta aperta tutta la notte in previsione di notizie urgenti da comunicare. Non buone.

Il Corriere della Sera sottolinea come "i medici che lo seguono sono estremamente preoccupati, forse più che durante i precedenti ricoveri". Le condizioni sono stabili, sì, ma in un quadro clinico complesso e "molto critico". "Non è un buon segnale. Può voler dire che le terapie somministrate, a base di antibiotici e antifungini, utilizzati contro le infezioni batteriche e micotiche (da funghi), non hanno determinato finora miglioramenti significativi". Ha gravi difficoltà respiratorie e «combatte» contro agenti infettivi che hanno approfittato di un organismo colpito da seria immunodepressione fino a causare la polmonite bilaterale.

A complicare tutto, oltre all'età avanzata (88 anni) e i problemi di salute trascorsi, c'è l'immunodepressione che ha consentito a quello che Francesco aveva trattato come un "semplice raffreddore" di diventare una bronchite e poi una estesa polmonite bilaterale.

Il bollettino medico parla di infezione polimicrobica: oltre a batteri e virus, sarebbero stati individuati anche funghi. Il rischio è che le infezioni possano compromettere la funzionalità degli organi. Di queste complicanze, la polmonite bilaterale è proprio quella più aggressiva e temuta anche perché il punto debole della salute di Francesco sono i polmoni, essendo stato già operato a un lobo polmonare negli anni Ottanta. L'altro rischio è che l'infezione microbiotica possa diffondersi ad altri organi attraverso il sangue.