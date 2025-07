A4, auto contromano: inferno e strage, 4 morti e un ferito gravissimo

Inferno e strage sull'A4 in uno dei giorni di maggior traffico per le partenze estive. Un incidente devastante infatti ha causato la morte di quattro persone sulla Torino-Milano, nel tratto compreso tra Novara Est e Marcallo Mesero, in Lombardia, al confine con il Piemonte.

Un'altra persona versa in gravi condizioni ed è stata soccorsa e trasportata d'urgenza, con l'elisoccorso, all'ospedale Niguarda di Milano. Il personale del 118 di Novara è intervenuto tempestivamente sul posto. A causa dell'incidente, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza.

Stando alle prime ricostruzioni, un'auto, alla cui guida c'era un uomo di settant'anni che ha perso la vita nell'incidente, avrebbe imboccato l'autostrada contromano, provocando lo scontro con un altro veicolo su cui viaggiavano altre quattro persone. Stando alle prime informazioni l'uomo residente a Cerano, in provincia di Novara, era nato nel 1943 a Magenta. È lui l'automobilista che a bordo della sua Peugeot 207 ha imboccato contromano l'autostrada Torino-Milano. Sull'altra vettura viaggiavano in quattro: tre uomini (uno del 1987, nato a Potenza), che hanno perso la vita nello scontro, e una donna dell'88, nata a Trento, che è la persona gravemente ferita che si trova all'ospedale di Niguarda a Milano. Secondo quanto apprende l'Agi, i quattro occupanti della seconda vettura erano residenti a Novara.