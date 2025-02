Milano, nordafricani prendono a coltellate un ragazzo di 23 anni

22 febbraio 2025 a

Un ragazzo di 23 anni è stato ferito con un’arma da taglio questa mattina a Milano, da un gruppo di nordafricani che aveva aggredito il suo amico per rapinarlo. I fatti risalgono alle 6 circa, quando il giovane, cittadino spagnolo, si trovata in viale Romagna con degli amici.

Qui un suo coetaneo è stato avvicinato e minacciato da un gruppo di giovani nordafricani che gli hanno strappato la collana d’oro, riuscendo però a sottrarre solo il ciondolo. Intervenuto per far desistere i rapinatori, il 23enne è stato raggiunto da un fendente sul fianco sinistro. Sul posto è intervenuta una volante della polizia e i sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli.

Intanto conosceva già uno degli aggressori il 19enne di origini marocchine accoltellato ieri sera nei pressi del centro commerciale Merlata Bloom, mentre era insieme alla sua fidanzata, da un gruppo di giovani non ancora identificati. La coppia - entrambi italiani di seconda generazione e con qualche precedente - secondo il racconto della ragazza ai poliziotti di una pattuglia in servizio nella zona, poco dopo le 21 sarebbe stata avvicinata da un giovane, presumibilmente nordafricano, che ha chiesto una sigaretta. Subito dopo sarebbe arrivato un altro ragazzo, con il quale il 19enne ferito aveva avuto una discussione la scorsa estate, ed è in quel momento che è iniziata l’aggressione. La vittima è stata colpita diverse volte con un coltello alla mano e alla schiena. Il gruppo di aggressori si è poi dato alla fuga, portandogli via lo smartphone e il monopattino. Il 19enne, le cui condizioni in un primo momento erano apparse gravi, è stato invece già dimesso dall’ospedale Niguarda con 20 giorni di prognosi. Gli agenti del commissariato Bonola stanno ora visionando tutte le telecamere di videosorveglianza della zona per risalire ai componenti del gruppo, che secondo le testimonianze spesso stazionerebbe nei pressi del centro commerciale.