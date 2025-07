Meteo, Mario Giuliacci: "Il peggior agosto da 5 anni", che cosa ci aspetta

Tra i fattori più problematici, l’afa sarà senza dubbio uno dei principali. L’umidità elevata aumenterà il disagio fisico , soprattutto nei grandi centri urbani. “Città come Roma, Napoli e Palermo potrebbero sperimentare indici di calore prossimi ai 50°C, accentuando i rischi per la salute", spiega Giuliacci. Nelle pianure settentrionali, la combinazione tra caldo e umidità renderà difficile il raffrescamento notturno, con minime che potranno rimanere oltre i 25°C, spingendo al rialzo i consumi energetici legati all’uso dei condizionatori.

Le proiezioni meteo per il mese di agosto 2025 indicano una concreta possibilità di periodi prolungati di caldo intenso su gran parte del territorio italiano. Il protagonista, prevede il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito personale, sarà ancora una volta l’Anticiclone Nord-Africano, la cui influenza persistente dovrebbe determinare anomalie termiche marcate, con scarti di 2-3°C sopra le medie stagionali. Le aree maggiormente colpite saranno il Centro-Sud e le Isole Maggiori, dove si potranno registrare picchi di temperatura fino a 43-45°C, in particolare nelle zone interne della Sicilia. Si tratta di valori che potrebbero superare quelli raggiunti negli ultimi cinque anni.

Le temperature, in quasi tutte le città d'Italia, toccheranno punte di 37-38°C nei prossimi giorni, come ...

Un possibile cambio di scenario potrebbe verificarsi tra il 5 e l’8 agosto, quando correnti più fresche di origine nord-europea potrebbero raggiungere il nostro Paese. Queste infiltrazioni di aria relativamente più fresca potrebbero però causare temporali intensi, specie su Alpi, Prealpi e pianure del Nord, con il rischio di fenomeni estremi come nubifragi e grandinate. Tuttavia, si tratterà con ogni probabilità di episodi localizzati, non in grado di mitigare in modo duraturo la calura a livello nazionale. Insomma, la sostanza è che ci aspetta un agosto rovente.