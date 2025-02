Papa Francesco è grave, Pregliasco spiega cosa sta succedendo: "Difficoltà di reazione"

23 febbraio 2025 a

a

a

Il bollettino medico sulle condizioni di Papa Francesco, in prognosi riservata, "mette in luce un percorso non piacevole che evidenzia le difficoltà di reazione del paziente alla terapia. E ci preoccupa un po', soprattutto perché non c'è solo la polmonite, da quello che ci viene riferito, ma anche questi problemi di bronchite asmatica di cui già soffriva e che in questo momento non aiutano a migliorare le condizioni del polmone".

È il commento, all'Adnkronos Salute, del virologo Fabrizio Pregliasco, all'ultimo aggiornamento del Vaticano sulla salute del Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. "È chiaro che in una persona dell'età del Pontefice, con le sue problematiche di salute di base, gli elementi riferiti oggi - la lunga crisi respiratoria di questa mattina e la piastrinopenia, associata ad un'anemia - non evidenziano un percorso di stabilizzazione e guarigione. Per questo motivo i medici hanno parlato di prognosi riservata. Ci auguriamo che Pontefice superi presto questo delicato momento", ha concluso Pregliasco. Intanto il mondo della Chiesa e dei fedeli si stringe attorno al capezzale del Papa. "Al Santo Padre va il nostro pensiero e la nostra fervente preghiera per la sua salute". Cosi' il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, da Bergamo, durante la messa che ha presieduto nella cattedrale di Sant'Alessandro, in Citta' Alta, per l'ordinazione episcopale di monsignor Maurizio Bravi, nominato dal Pontefice arcivescovo alla sede titolare di Tolentino e nunzio apostolico in Papua Nuova Guinea e nelle Isole Salomone.