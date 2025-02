Papa Francesco, lo striscione choc in Vaticano: "Bergoglio come Badoglio", scattano le condanne

24 febbraio 2025 a

Quattro condanne a Roma per il blitz di Forza Nuova nel quale durante l'Angelus, il 12 maggio 2019, fu esposto uno striscione contro Papa Francesco in cui si criticavano le sue parole sull'immigrazione. "Bergoglio come Badoglio. Stop immigrazione" recitava lo striscione affisso dai militanti di estrema destra.

Oggi i giudici della quinta sezione penale di Roma hanno condannato 3 imputati a un anno e due mesi, mentre una quarta imputata è stata condannata a dieci mesi: per lei, che in quell'occasione aveva ripreso la protesta con un cellulare, sono state riconosciute le circostanze attenuanti. Per tutti l'accusa è offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica, reato che riguarda anche le offese al Pontefice.

La notizia arriva dal Tribunale capitolino nelle ore più difficili del Santo Padre, ricoverato al Policlinico Gemelli in condizioni critiche per una polmonite bilaterale. L'ultimo bollettino in mattinata riferisce di una "notte tranquilla" e "trascorsa bene", con Bergoglio che "ha dormito", "si sta riposando" e "non ha dolori". Il Pontefice prosegue le terapie. l'umore è buono e si nutre normalmente.

Nel frattempo, il consiglio di amministrazione del Policlinico Gemelli, guidato da Daniele Franco, ha partecipato oggi alla messa per la salute del Papa nella parrocchia dell’ospedale Gemelli. Presenti anche tutti i dirigenti sanitari del Policlinico. A partire da questa sera, invece, "i cardinali residenti a Roma, con tutti i collaboratori della Curia Romana e la Diocesi di Roma, raccogliendo i sentimenti del popolo di Dio, si raccoglieranno in piazza San Pietro, alle ore 21, per la recita del Santo Rosario per la salute del Santo Padre", annuncia una nota. La preghiera, stasera, sarà presieduta dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin: "Un modo - ha detto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni - per manifestare la vicinanza della Chiesa al papa e ai malati".