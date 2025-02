Bimba sbranata ad Acerra, sopralluogo di 8 ore della scientifica: cos'hanno sequestrato, vicini alla svolta?

25 febbraio 2025 a

Sarebbe durato ben 8 ore il nuovo sopralluogo della polizia scientifica nella casa del rione Ice Snei di Acerra dove nella notte tra il 15 e il 16 febbraio è morta la piccola Giulia di nove mesi, sbranata, secondo il racconto del padre, dal pitbull di famiglia. Sotto la lente degli investigatori soprattutto la camera da letto dei genitori della bambina dove il padre, il 25enne Vincenzo Loffredo, risultato poi positivo all’hashish, dice di essersi addormentato insieme alla bimba. Al risveglio - ha raccontato - avrebbe ritrovato la figlia riversa a terra in una pozza di sangue. Ed è proprio la sua versione che ora gli agenti stanno cercando di verificare. Dopo il sopralluogo, sarebbero stati portati via altri reperti dall'appartamento.

Anche se a complicare l'attività di indagine c'è il fatto che qualcuno della famiglia, prima che fossero messi i sigilli, avrebbe ripulito la casa, cancellando così eventuali tracce e prove, necessarie per ricostruire quanto accaduto quella notte.

Nel frattempo, si attende l’esito delle analisi sulle feci di tutte e due i cani tenuti in famiglia, il pitbull e un meticcio, e quello dell’autopsia per capire se Giulia sia effettivamente morta per le ferite riportate dall'aggressione del cane. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosroveglianza della zona per confermare la presenza del papà in casa al momento dell'aggressione. Loffredo, al momento, risulterebbe indagato per omicidio colposo per la mancata vigilanza e custodia del cane. E nelle scorse ore avrebbe chiesto di essere ascoltato di nuovo dagli inquirenti.