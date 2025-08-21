Sinner, il tam tam sul ribaltone: "Ha bisogno di lui", cambia (di nuovo) tutto?

In attesa che l’odierno sorteggio del tabellone stabilisca il percorso di Jannik Sinner agli US Open, arriva una bella notizia per l’altoatesino. Una di quelle che voleva da tempo: la certezza che Darren Cahill farà ancora parte del suo staff.

L’australiano ha detto sì per il 2026 e sarà ancora insieme a Simone Vagnozzi nell’allenamento e la crescita del numero uno al mondo, che non ha nessuna voglia di abdicare. Sinner stesso aveva annunciato l’addio del 59enne, intenzionato ad andare in pensione per dedicarsi alla famiglia. Dopo alcuni mesi, però, Cahill ha sentito il peso delle difficoltà affrontate dal suo allievo in questa stagione che, nonostante le avversità, è riuscito comunque a portare a casa due Slam.