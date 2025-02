Salvo D'Acquisto sarà beato, dal letto d'ospedale la pesantissima firma di Papa Francesco

25 febbraio 2025 a

a

a

Papa Francesco "ha deciso di convocare un Concistoro che riguarderà le prossime canonizzazioni". Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede in un bollettino. In particolare il Pontefice "ha approvato i voti favorevoli della Sessione Ordinaria dei Padri Cardinali e Vescovi membri del Dicastero per la canonizzazione del Beato Giuseppe Gregorio Hernßndez Cisneros, fedele laico, nato a Isnotu (Venezuela) il 26 ottobre 1864 e morto a Caracas (Venezuela) il 29 giugno 1919 e del Beato Bartolo Longo, fedele laico, nato a Latiano (Italia) il 10 febbraio 1841 e morto a Pompei (Italia) il 5 ottobre 1926".

E di fatto in questo quadro tra i decreti firmati dal Papa al Gemelli c'è anche quello relativo al vicebrigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto, per il quale è stato riconosciuto il martirio e si apre quindi la strada della beatificazione. D’Acquisto fu ucciso dai tedeschi a Palidoro, alle porte di Roma, il 23 settembre 1943. Va anche sottolineato che il Papa ha anche approvato l’iter per la canonizzazione di Bartolo Longo, fondatore del santuario di Pompei e promotore del culto della Madonna del Rosario.

"Come ha passato la notte il Papa": dal Vaticano pesanti indiscrezioni su Francesco

L’annuncio è stato diffuso dalla Sala stampa vaticana, dopo che il pontefice ha firmato il decreto che è stato preparato dal cardinale prefetto della Congregazione delle cause dei santi, Marcello Semeraro. Il decreto gli è stato sottoposto al Policlinico Gemelli dal cardinale Pietro Parolin e dal sostituto della Segreteria di stato Edgar Peña Parra.