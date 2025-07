Firenze-choc: le aizza contro il dobermann per rubarle l'auto, il video

Aizza il cane per portare via l'auto a una ragazza e scappa a bordo della vettura. È accaduto lo scorso 14 maggio nel quartiere di Novoli a Firenze e nei giorni scorsi un italiano, 41 anni, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di una misura cautelare in carcere con l'accusa di rapina. Anche grazie alle telecamere di videosorveglianza cittadine gli investigatori della squadra mobile sono riusciti a ricostruire la dinamica e individuare il presunto responsabile. La vittima è una 24enne, italiana.

Quella sera, l'uomo dopo essersi avvicinato all'automobilista che stava posteggiando la Fiat Panda in via Alli Maccarani, avrebbe aizzato il cane di grossa taglia, un dobermann, che portava al guinzaglio per costringerla a scendere dalla vettura. La ragazza ha tentato di chiudersi nell'auto, ma è stato vano. L'altro, secondo quanto ricostruito, l'ha minacciata e strattonata fino a farla uscire dall'abitacolo. La giovane, impaurita, si è allontanata, mentre il 41 enne è fuggito a bordo del veicolo.