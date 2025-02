Roma, 19enne investita e uccisa da un'auto: un impatto terrificante. E lo choc: chi era alla guida

25 febbraio 2025 a

Tragedia a Roma. Oggi, martedì 25 febbraio, una ragazza di 19 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto in via Laurentina, nei pressi del civico 865. Alla guida della vettura, una Mercedes, c’era un uomo di 72 anni.

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 13 e ha richiesto l'intervento immediato delle pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, appartenenti al IX Gruppo Eur. Gli agenti sono ora al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.

Stando alle primissime informazioni, la giovane stava attraversando la strada quando è stata travolta dal veicolo. L’impatto è stato così violento che la ragazza è rimasta incastrata sotto l’auto, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla. Purtroppo, per lei non c’è stato nulla da fare: il medico legale ha potuto solo constatarne il decesso, morta sul colpo.

L'uomo alla guida dell'auto, 72 anni, verrà denunciato per omicidio stradale. È stato inoltre condotto in ospedale, dove sarà sottoposto ai test di alcol e droga previsti dalla legge.