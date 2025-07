Giacomo Matteotti, lo sfregio alla targa? Colpa di Giorgia Meloni...

Domanda: è una vergogna il fatto che qualcuno a Roma abbia danneggiato la targa dedicata alla memoria di Giacomo Matteotti? Risposta: non è solo una vergogna, ma una grande vergogna. Altra domanda: ma ha senso il fatto che – subito dopo la diffusione della notizia – metà dello schieramento politico italiano, con il solito riflesso pavloviano, si sia immediatamente messo a sparacchiare contro Giorgia Meloni? Risposta: no, non ha alcun senso. E potremmo chiuderla qui. E invece no, perché questa storia ci porta lontano. Come prenderemmo – nella nostra vita ordinaria, al lavoro o a casa – una persona, un collega, un familiare, che si mettesse a sparare e sparlare a vanvera, ad additare colpevoli, senza sapere niente sull’effettivo svolgimento di un episodio? A essere gentili, la considereremmo come una persona poco affidabile, superficiale, inattendibile. Ecco, non si capisce per quale ragione questo elementare criterio – che tendiamo giustamente ad applicare nella vita privata – sia meno utilizzato nella vita pubblica, nella quale tendiamo a dare per scontato che si possano sparare sciocchezze a piacimento. Anzi, che quei bengala, quei razzi, quei fuochi d’artificio siano “parte” dello spettacolo che dobbiamo attenderci.

Prendiamo il caso della lapide di ieri. Mentre scrivo queste righe, non so e non sappiamo nulla su chi abbia compiuto quell’atto di spregevole vandalismo. È stato un teppista fascistoide? È stato invece uno sbandato? È stato un ubriaco? È stato qualcuno che ha colpito quella targa per compiere uno sfregio “politicamente motivato”? O è stato invece un idiota che ha fatto il suo danno “a caso”, e che avrebbe potuto colpire – nello stesso modo insensato – una finestra o un’automobile? Ecco, io non lo so e – sapendo di non sapere – le ipotesi le elenco tutte, senza escluderne nemmeno una, a partire dalla più spiacevole. Per magia invece metà della scena politica italiana – senza sapere un tubo esattamente come me – è già certo, sicuro, anzi strasicuro: è la Meloni che deve rispondere. Come su tutto: deve rispondere se fa caldo, deve rispondere se fa freddo, se le temperature si alzano o se improvvisamente si abbassano. “Il governo venga in Aula” è la frase-scacciapensieri: parola che va presa alla lettera, stavolta, nel senso che appunto scaccia (allontana, annulla, azzera) ogni pensiero, ogni attività razionale, ogni logica.