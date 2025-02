Papa Francesco, ancora ansia al Gemelli: "Le condizioni rimangono critiche, la prognosi resta riservata"

25 febbraio 2025 a

"Le condizioni cliniche del Santo Padre rimangono critiche, ma stazionarie". Lo ha comunicato la sala stampa della Santa Sede nel bollettino serale sulle condizioni di salute di Papa Francesco. "In mattinata, dopo aver ricevuto l’Eucarestia, ha ripreso l'attività lavorativa", ha precisato ancora il bollettino. Oggi "non si sono verificati episodi acuti respiratori e i paramenti emodinamici continuano a essere stabili". Lo comunica la sala stampa della Santa Sede nel bollettino serale sulle condizioni di salute di Papa Francesco. In serata Bergoglio "ha effettuato una tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale. La prognosi rimane riservata".

L'attivista influencer argentino per i diritti dei lavoratori, Juan Grabois, che ieri è stato respinto dalla sicurezza al policlinico Agostino Gemelli, ha precisato oggi a "La Nacion" che lo scopo della sua visita al Gemelli era far pervenire a Papa Francesco una lettera. Grabois dice alla Nacion che è "una bugia" che volesse incontrare il Papa.

"Sono entrato dall'ingresso principale come qualunque altra persona - ha spiegato -, e al settore F dove ci sono alcuni gendarmi uno di questi mi ha riconosciuto, mi ha salutato e gli ho dato una lettera manoscritta affinchè la consegnasse al Papa". Ieri al Gemelli si è presentato anche José María del Corral, direttore mondiale della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes e caro amico di Papa Francesco, che conversando con alcuni giornalisti ha spiegato che non era potuto salire direttamente al decimo piano per salutare il Papa.