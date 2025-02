Meteo Giuliacci, maltempo nel weekend e neve a bassa quota: ecco dove

27 febbraio 2025 a

Se oggi, giovedì 27 febbraio, ci saranno miglioramenti sul Nord e sulle regioni centrali per via dell’allontanamento del vortice ciclonico dall’Italia, già da domani, venerdì 28, la situazione meteorologica tornerà a essere instabile. Il motivo? La presenza di altri due vortici, come spiega il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it: uno che si sposterà dalla Svizzera alla Francia portando nuvole e qualche fenomeno sulla parte Nordorientale dell’Italia, e un altro proveniente dal Portogallo che si dirigerà verso il Mediterraneo. Quest’ultimo porterà con sé un flusso di aria carica di umidità e instabilità soprattutto sulle regioni del Nord-Ovest, in particolare su Liguria e Toscana.

Poi, nella giornata di sabato 1 marzo il maltempo si sposterà sulla Sardegna, il Centro e sulle regioni meridionali per via di un vortice atlantico. Sul Nord, invece, prevarrà il sole e le temperature si manterranno oltre le medie del periodo. Domenica 2 marzo, infine, arriverà aria più fresca da Nord-Est e la perturbazione si sposterà verso Sud. Da qui avrà origine una nuova circolazione depressionaria che colpirà le regioni meridionali fino a lunedì 3. Mentre nelle regioni settentrionali continuerà a esserci bel tempo. Tra sabato 1 e domenica 2, inoltre, qualche fiocco di neve potrà cadere sugli Appennini meridionali a partire dai 700-900 metri di altitudine. Cosa non proprio frequente se si considera che si tratta dei primi giorni di marzo.