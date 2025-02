Uomo con un fucile in mano in stazione Centrale: è allarme, ricercato in tutta Milano

27 febbraio 2025 a

Un uomo, probabilmente armato di fucile, è stato avvistato mentre si aggirava nell’area della fermata Centrale della metropolitana a Milano. Lo hanno notato alcuni passanti che hanno dato l’allarme agli agenti presenti in zona. L’uomo è stato avvistato ma non ancora bloccato e identificato. Un altro avvistamento, poco dopo il primo, era stato fatto in zona Scalo Romano. La segnalazione è arrivata verso le 17 di oggi pomeriggio, quando diversi passanti hanno allertato le forze dell'ordine. I poliziotti della Polfer hanno prontamente raccolto l'allarme, ma sul posto, in stazione centrale non hanno trovato nessuno.

Subito dopo però sono state visionate le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, per verificare che i racconti dei testimoni erano veritieri. E qui è emersa la verità: nelle immagini si vede chiaramente l'uomo che cammina all'ingresso della Centrale con in mano il fucile, che sembra un'arma da caccia. L'uomo, mezza età, barba incolta e capelli rasati viene ripreso sulle scale mobili che portano al piano inferiore, ancora con la doppietta in mano. L’ultimo avvistamento, comunicato al 113, è avvenuto intorno alle 18 in zona Famagosta, ma l’uomo nonostante le ricerche non è stato ancora trovato.