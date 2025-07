Giuseppe Cruciani candidato sindaco a Milano: "Ordine e decoro". Ma poi... un mistero

Un mistero il post di Giuseppe Cruciani, pubblicato su Instagram e poi subito cancellato. Qui il conduttore radiofonico annunciava la sua discesa in campo. Il riferimento è alla possibile candidatura come sindaco di Milano. "Non ho mai pensato di scendere in politica. Ma la mia città adottiva, Milano, dove abito da 25 anni, una città che amo profondamente, è nella situazione che conosciamo - si leggeva sul suo profilo -. La sinistra è travolta dai suoi errori, la destra non sa che fare. Ci vuole ordine e decoro. Avanti tutta". Poi, a corredo, il fotomontaggio di un articolo di giornale con il suo volto.

Solo dopo pochi minuti, però, il post è scomparso. E in tanti si sono chiesti cosa sia successo. C'è infatti chi sogna la discesa in campo di Cruciani in stile Berlusconi, ma anche chi teme ripercussioni sul noto programma La Zanzara. E ancora chi sarebbe addirittura disposto a "cambiare la residenza solo per votarti".