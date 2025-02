Meteo, Giuliacci svela quali saranno i due giorni da inferno: pioggia e gelo sull'Italia

28 febbraio 2025 a

a

a

Sarà un fine settimana bagnato e freddo. L'inverno non vuole farsi da parte e a testimoniarlo ci sono le previsioni del colonnello Mario Giuliacci che cercano di tracciare un quadro di ciò che potrebbe accadere nelle prossime ore da nord a sud. Su meteogiuliacci.it , il colonnello spiega che "tra sabato 1 e domenica 2 marzo un nuovo vortice depressionario porterà maltempo diffuso con pioggia e neve fino a bassa quota su molte regioni.



La situazione cambierà da lunedì 3 marzo perché una vasta area di alta pressione si allungherà sul Mediterraneo portando un netto miglioramento. Le temperature saliranno, avremo un clima più asciutto e avremo quindi la fine della lunga fase di maltempo che ci ha coinvolto". Insomma, i prossimi due giorni saranno i peggiori sul fronte dell'allerta meteo. Poi una vera e propria svolta potrebbe arrivare da lunedì. Nel dettaglio "il primo, in movimento dalla Svizzera alla Francia, regalerà qualche fenomeno piovoso sulle regioni del Nord-Est durante la giornata di venerdì 28 febbraio. Il Friuli-Venezia Giulia sarà quella più colpita. Il secondo ciclone, collocato sulla Penisola Iberica porterà un incremento di instabilità sulle regioni del Nord-Ovest. Sulle altre aree il tempo si manterrà più asciutto, pur in un quadro generalmente variabile", conclude Giuliacci.