Meteo-Giuliacci da incubo: dove arrivano le notti tropicali

L’Italia si prepara a una settimana di caldo intenso. Da lunedì 23 giugno 2025, l’anticiclone africano porterà masse d’aria calda dal Nord Africa, causando un aumento delle temperature e stabilità atmosferica. Le aree più colpite saranno la Pianura Padana, le regioni tirreniche e le Isole Maggiori, con temperature pomeridiane oltre i 35-36°C. In Sardegna si prevedono punte sopra i 40°C.

Le notti saranno tropicali, con temperature minime mai sotto i 20°C e un’umidità elevata che accentuerà il disagio, specialmente per le persone fragili. Questo scenario di afa persisterà per gran parte della settimana, rendendo le condizioni particolarmente opprimenti.

Tuttavia, un ciclone sul Nord Europa porterà una breve parentesi di maltempo giovedì 26 giugno. Le Alpi e le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia saranno interessate da violenti temporali, con rischio di grandine. Questa fase instabile, però, sarà temporanea e non interromperà a lungo l’egemonia dell’anticiclone africano. Per un cambiamento significativo del pattern meteorologico, con un possibile ritorno a condizioni più fresche e stabili, si dovrà attendere l’inizio di luglio.

In sintesi, l’Italia vivrà giorni di caldo estremo e notti afose, con un’interruzione limitata al Nord per temporali. La popolazione è invitata a prestare attenzione, soprattutto nelle aree più calde, adottando misure per proteggersi dall’afa e monitorando gli aggiornamenti meteo per le zone a rischio maltempo.