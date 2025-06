Meteo, Mario Giuliacci: sarà un incubo, cosa accadrà da qui a fine giugno

“L’estate porta un caldo davvero fastidioso. Per la prossima settimana si prevede l'alta pressione bollente dell'Anticiclone Nord-Africano posizionata con insistenza sulla nostra Penisola, dove spingerà le temperature su valori decisamente elevati. Ci sarà occasione per vedere le temperature superare i 35 gradi in numerose località, con dei picchi anche di 40 gradi e oltre , costringendo quindi molti italiani a sopportare un caldo estremo”, avverte l’esperto sul suo sito personale.

Nei giorni successivi l’anticiclone africano guadagnerà terreno. “Mercoledì 25 e giovedì 26 giugno prepotente avanzata dell'ondata di calore, con le punte oltre 35 gradi che coinvolgeranno Emilia, Umbria e quasi tutte le regioni del Sud e Isole a eccezione della Campania; venerdì 27 giugno, a soffrire il caldo estremo, si aggiungeranno anche Toscana e Lazio”, aggiunge il colonnello.

Il culmine dell’ondata è previsto per l’ultimo weekend del mese. Sabato 28 giugno il caldo torrrido dominerà oltre metà del territorio nazionale, con temperature ben oltre i 35 gradi in tutto il Sud, nelle Isole, ma anche in Toscana, Umbria, Lazio e Lombardia. Domenica 29, infine, anche il Piemonte entrerà nella lista delle regioni più bollenti. E la tendenza non cambia nemmeno lunedì 30 giugno, quando la canicola continuerà a farsi sentire. Insomma, secondo Giuliacci non ci sono dubbi: il caldo estremo, insostenibile, sarà protagonista indiscusso anche per l'ultima parte di giugno. E con tutta probabilità per l'intera estate.