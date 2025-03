Foggia, ucciso dalla moglie con una coltellata: "Mi ha aggredito". Ma qualcosa non torna...

06 marzo 2025 a

Accoltellato nella sua casa a San Severo, in provincia di Foggia, un uomo di 30 anni, Mario La Pietra, è morto poco dopo. A colpirlo sarebbe stata la moglie, che ha raccontato di aver reagito dopo essere stata aggredita al culmine di una lite per futili motivi. Lo ha confessato lei stessa ai carabinieri. La vittima sarebbe stata colpita con una coltellata all'addome ed è poi morto in ospedale.

Intanto è stata aperta un'inchiesta per indagare sui fatti. La donna, nonostante il racconto di una lite col marito, non avrebbe riportato ferite o segni di colluttazione. La coppia ha due figli minori, ma pare che fossero da soli in casa al momento dell'aggressione. Poi, dopo l'accoltellamento, sarebbe stata la donna ad allertare il 118 e il 112. La vittima era un muratore, la moglie una casalinga. I due non avrebbero mai mostrato di avere problemi tra di loro né risultano interventi delle forze dell'ordine o denunce di maltrattamenti da nessuna delle due parti. Al momento, comunque, non è stato emesso nessun provvedimento cautelare nei confronti della donna.

Uno dei colleghi di lavoro del 30enne lo ha ricordato come "un bravissimo ragazzo. Lavoravamo insieme da diversi mesi. Aveva sempre il sorriso sulle labbra. Non posso credere a quanto accaduto. È stato un pessimo risveglio". Un altro residente della zona, invece, ha raccontato: "Conoscevo entrambi. Una famiglia normale, tranquilla. Lui lo vedevo spesso in giro ed era davvero tranquillo e sempre molto educato. Anche la moglie, sempre disponibile. Non sappiamo davvero cosa sia accaduto".